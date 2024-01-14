انت الان تتابع خبر قائمة أعلى وأقل البلدان بمتوسط راتب الفرد في 2024.. أين موقع العراق؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشير متوسط صافي الراتب الشهري حسب البلد إلى متوسط المبلغ المالي الذي يتلقاه الموظف بعد خصم الضرائب والخصومات الأخرى من إجمالي راتبه، داخل بلد معين.

ويتأثر متوسط صافي الراتب الشهري بعوامل مختلفة مثل النمو الاقتصادي والضرائب وتكاليف المعيشة والسياسات الحكومية، وهو مقياس مهم يستخدم لتقييم مستوى المعيشة في بلد معين ويمكن أن يختلف بشكل كبير عبر المناطق والبلدان المختلفة.

وبحسب موقع "كنتري كاست"، فأن متوسط راتب العراقي يبلغ نحو 538 دولارا في الشهر لعام 2024، ليأتي في المرتبة 67 عالميا من اصل 106 دول.

وبلغ ادنى متوسط راتب في العالم 132 دولارا في الشهر والمسجل في باكستان، اما اعلى متوسط راتب في العالم فبلغ اكثر من 6 الاف و100 دولار، والمسجل في سويسرا.

ادناه ترتيب اعلى 10 دول بمتوسط راتب الفرد الواحد شهريًا:

1- سويسرا اكثر من 6 الاف و100 دولار

2- لوكسمبورغ اكثر من 5 الاف و300 دولار

3- سنغافورة اكثر من 5 الاف دولار

4- الولايات المتحدة اكثر من 4 الاف و200 دولار

5- ايسلندا اكثر من 4 الاف و100 دولار

6- قطر اكثر من 3 الاف و900 دولار

7- الدنمارك اكثر من 3 الاف و500 دولار

8- الامارات اكثر من 3 الاف و500 دولار

9- استراليا اكثر من 3 الاف و400 دولار

10- هولندا اكثر من 3 الاف و400 دولار