انت الان تتابع خبر جنايات كربلاء: السجن 15 سنة بحق مجرم روج لأفكار الإرهاب والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"الخليج 365"، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وبدلالة المادة الثانية / ١ و ٣ واستدلالاً بالمادة ١٣٢ من قانون العقوبات".

