انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. جدل في البرلمان حول مرشح الرئاسة ومساع للطعن بترشيح "الكريم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = جدل في البرلمان حول المرشح لرئاسة المجلس.. ومساع نيابية للطعن بترشيح شعلان الكريم. = الحكومة تعد الفساد عاملاً محدداً لخطط التنمية.. والنزاهة تؤكد حرصها على استرداد الاموال المنهوبة. = حي المعراج في الديوانية يشكو من فقدان الخدمات.. والبلدية تعزو الاسباب لقلة الآليات وتأخر التخصيصات.



= مئة يوم على حرب غزة.. مجازر اسرائيلية تقتل الاف الفلسطينيين.. والدمار يجعل القطاع غير صالح للحياة.

= مئة يوم على حرب غزة.. مجازر اسرائيلية تقتل الاف الفلسطينيين.. والدمار يجعل القطاع غير صالح للحياة.