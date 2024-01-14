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نشرة السومرية.. جدل في البرلمان حول مرشح الرئاسة ومساع للطعن بترشيح "الكريم"

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بغداد - ياسين صفوان - = جدل في البرلمان حول المرشح لرئاسة المجلس.. ومساع نيابية للطعن بترشيح شعلان الكريم.

= الحكومة تعد الفساد عاملاً محدداً لخطط التنمية.. والنزاهة تؤكد حرصها على استرداد الاموال المنهوبة.

= حي المعراج في الديوانية يشكو من فقدان الخدمات.. والبلدية تعزو الاسباب لقلة الآليات وتأخر التخصيصات.


= مئة يوم على حرب غزة.. مجازر اسرائيلية تقتل الاف الفلسطينيين.. والدمار يجعل القطاع غير صالح للحياة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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