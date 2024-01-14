انت الان تتابع خبر أول تعليق من حزب الحلبوسي بعد حديث "شراء ذمم نواب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق القيادي في حزب تقدم، خطاب التميمي، اليوم الأحد، على مزاعم شراء حزبه ذمم بعض النواب مقابل عجلات "تاهو" ومبلغ مقداره 100 ألف دولار.



وقال التميمي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، "اتحدى شخص من الذين تكلموا ان يثبتوا صحة ما طرحوه بشأن شراء الذمم.. عليهم التقدم بشكوى امام المحكمة الاتحادية".

واضاف "نثبت في كل مرة ان تقدم حزب قوي، ونعتبر انفسنا منتصرين لكن البعض انقلب على هذه الانتصار".

وتساءل بشأن الذين طرحوا اتهامات عن شعلان الكريم قائلاً: "اين كان هؤلاء في السابق؟"، مبيناً أن "عمليات التحرير في صلاح الدين كانت تنطلق من مضيف شعلان الكريم".

واعتبر، ان "محسن المندلاوي (الذي ادار جلسة الامس) ارتكب مخالفة بتاخيره الجولة الثانية، وجاءت أوامر من خارج المجلس لتخريب الجلسة".

كما اعتبر ايضا، ان "الاصوات التي حصلها شعلان الكريم شكلت صدمة للاطار"، مشدداً على "عدم استبدال الكريم خلال الجولة المقبلة من انتخاب رئيس مجلس النواب".