انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته بعد إخفاقه في حسم المنصب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في جلسة امتدت حتى منتصف الليل.. لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس جديد له خلفا للحلبوسي، ليتم رفع الجلسة الى اشعار آخر.

وكما كان متوقعا تخللت الجلسة خلافات بشان الاسماء المرشحة بسبب عدم التوافق بين الكتل السياسية مسبقا، الجلسة تأخر موعد انعقادها لنحو ساعتين قبل ان تعقد برئاسة النائب الاول مـحسـن الـمندلاوي، وبحضور مئتين وستين نائبا.



بعد ذلك بدأت عملية التصويت على المرشحين حيث انطلقت الجولة الاولى بطرح ستة مرشحين للمنصب، اخفق جميعهم في الحصول على الأغلبية المطلقة، حيث كانت نتائجها كالتالي:

النائب شعلان الكريم⁠ (152 صوتاً)، النائب سالم العيساوي على (97 صوتاً)، النائب محمود المشهداني ⁠ (48 صوتاً)، والنائب عامر عبد الجبار (6 أصوات) فيما حصل النائب طلال الزوبعي على (صوت واحد)، وبلغت الأوراق الباطلة ⁠(عشر بطاقات)، لكن سبق ذلك انسحاب النائب عبدالرحيم الشمري من الترشح.

وعلى اثر ذلك كان لابد من اللجوء الى جولة ثانية لاختيار رئيس البرلمان، تنحصر بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على اعلى عدد من الاصوات، الكريم⁠ والعيساوي، لكن رئاسة البرلمان قررت رفع الجلسة الى اشعار آخر، على اثر خلافات ومناوشات داخل قاعة انعقاد الجلسة وفق ما نقلته مصادر نيابية.