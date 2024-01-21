انت الان تتابع خبر إنهاء تكليف رئيس المصرف العراقي للتجارة من مهام عمله (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، أطلعت عليها الخليج 365، فأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً بكتابنا بالعدد (2390700) في 2023/1/23 وإشارة إلى الأمر الديواني رقم (187) الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ق/2882/42/5/2 في 2023/6/12، إستناداً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر إنهاء تكليف محمد جواد كاظم من مهام عمله رئيساً للمصرف العراقي للتجارة وتكليف مدير عام المصرف الصناعي بلال صباح حسين حمودي) بمهام مدير عام المصرف العراقي للتجارة إضافة لمهامه".



ادناه نص الوثيقة: