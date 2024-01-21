انت الان تتابع خبر الهجمات تفاقم التوترات.. نيويورك تايمز: إصابة 70 جنديا أمريكيا في العراق وسوريا والان مع التفاصيل

ذكرت في تقرير ترجمته الخليج 365، ان مسؤول استخباراتي إيراني كبير قُتل في غارة إسرائيلية في دمشق أثناء تعرض القوات الأمريكية لهجوم في العراق، واتهمت إيران إسرائيل بشن غارة جوية على العاصمة السورية دمشق يوم السبت أسفرت عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة، وهي الأحدث في سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على مسؤولين من إيران واثنين من وكلائها، حماس وحزب الله. وتعهدت إيران بالرد، مما أثار مخاوف من حدوث اضطرابات إقليمية أعمق نتيجة للحرب في غزة.بشكل منفصل، تم تقييم العديد من القوات الأمريكية في العراق لإصابات دماغية مساء السبت بعد تعرض قاعدتهم الجوية في الجزء الغربي من البلاد لقصف صاروخي كثيف من ما قال مسؤولون أمريكيون إنهم مسلحون مدعومون من إيران. وكان هذا هو الأحدث من بين حوالي 140 ضربة صاروخية ضد القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، وفقا للصحيفة.

وأضافت الصحيفة ان الحادثان يسلطان الضوء على التقلبات التي تتزايد في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر، عندما هاجمت حماس، إسرائيل وردت إسرائيل بحرب شرسة في غزة، مشيرة الى انه في جميع أنحاء المنطقة، هناك مجموعة مذهلة من الضربات والهجمات المضادة التي تهدد بتحول الصراع إلى حرب أوسع.

في المقابل، أكدت "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين في البنتاغون، إصابة نحو 70 جندياً أمريكياً بجروح جراء الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق.