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ميسان.. اعتقال متهم باختطاف قيادي في "الحكمة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اعتقال متهم بقضية اختطاف الشيخ محمد هادي الذهبي (القيادي في تيار الحكمة) والذي اختفى في ظروف غامضة قبل يومين".

وأضاف، أن "القضية متابعة من قبله شخصياً حيث ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية ودوافعها".


وأتم المياحي، "سوف نزوّدكم بباقي التفاصيل والنتائج حال اكتمالها".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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