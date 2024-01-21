انت الان تتابع خبر ميسان.. اعتقال متهم باختطاف قيادي في "الحكمة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم اعتقال متهم بقضية اختطاف الشيخ محمد هادي الذهبي (القيادي في تيار الحكمة) والذي اختفى في ظروف غامضة قبل يومين".

وأضاف، أن "القضية متابعة من قبله شخصياً حيث ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية ودوافعها".



وأتم المياحي، "سوف نزوّدكم بباقي التفاصيل والنتائج حال اكتمالها".