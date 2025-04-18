انت الان تتابع خبر الدلفي: ندعم خطوات السوداني وأولها توجيه دعوة للشرع للمشاركة في القمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدلفي في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الوقت تشهد فيها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا أحداث متسارعة وبالتزامن مع الاستعدادات المكثفة في العاصمة بغداد عبر إجراءات أمنية وفنية ولوجستية لاستضافة القمة العربية العادية، فأننا ندعم خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأولها توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة، وكذلك لقائه الشرع وأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس".

واعتبر الدلفي، لقاء السوداني بالشرع من "المؤشرات الإيجابية، وخير دليل على توجه الحكومة العراقية نحو لعب دور فاعل في مستقبل سوريا، من خلال دعم خيارات شعبها وتعزيز التعايش بين مكوناته".

واكد ان "مشاركة سوريا في القمة العربية بالعاصمة بغداد يمكن أن تساهم في تعزيز الحوار العربي وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية" مبيناً ان "استمرار الحوار والتنسيق بين العراق وسوريا يمثل نموذجا للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة".

وتابع، أنه "نأمل من الحكومة العراقية برئاسة دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

