انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني "يتنبأ" بعدم استقرار سياسي بسبب قانون الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر امينكي، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام كردية، ان "هناك جهل كبير بقانون الانتخابات في العراق"، مضيفا أن "قانون الانتخابات الحالي يُديم حالة عدم الاستقرار في العراق، وقد حصد أقل عدد من الأصوات خلال فترة التصويت على القانون بالبرلمان".



وأضاف إيمينكي أن "نسبة المشاركة العالية في الانتخابات البرلمانية العراقية في إقليم كردستان أجبرت القوى في بغداد على تغيير القانون الانتخابي وتقسيم البلاد إلى 18 دائرة انتخابية حتى لا يتمكن الأكراد من الفوز بمزيد من المقاعد في البرلمان العراقي".

وأشار جعفر ايمناكي أيضاً إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك قوة تنظيمية قوية ويستطيع أن ينجح في المناطق التي لا تتوفر فيها بيئة أمنية وسياسية مناسبة بالاعتماد على بيئته التنظيمية والاجتماعية".

