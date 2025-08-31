انت الان تتابع خبر حزب الدعوة "غاضب" من اغتيال الحكومة اليمنية.. ويدعو شعوب المنطقة لـ"وضع حد لإسرائيل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يعرب عن استنكاره الشديد لجريمة اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء في اليمن الصامد، وعدد من الوزراء ورجال الخدمة العامة من المدنيين، ويعدها انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واستهتارا بالأمن والسلم الإقليمي".



وأضاف أن "الكيان الغاصب قد أعلن الحرب على دول المنطقة وشعوبها، فهو يواصل يوميا في سوريا وريفها، وفي جنوب لبنان، عملياته العسكرية العدوانية، كما تستمر قواته في توسيع رقعة الحرب على غزة وأهلها، ومنع وصول المواد الغذائية إليها، وتجويع شعبها وتشريده، مما يحمل شعوب العالم مسؤولية أخلاقية وإنسانية إزاء هذه الإبادة البشرية والمجاعة الجماعية".

وشدد على أن "دول المنطقة وشعوبها مدعوة إلى موقف مسؤول، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تفتك بالدول واحدة تلو الأخرى، وتنفذ مخططا لم يعد خافيا في إخضاع المنطقة، وإسقاطها، والهيمنة عليها عبر القوة الغاشمة والقتل والدمار".

ويوم امس، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.