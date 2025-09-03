انت الان تتابع خبر السوداني يكشف فحوى زيارته إلى سلطنة عمان: توسعة العلاقات ومذكرات تفاهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريح صحفي أدلى به في مطار بغداد الدولي، أكد السوداني أن الزيارة ستشهد البحث في العلاقات الثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، والهدف الأساسي هو توسعة العلاقات الثنائية ورفع مستوى الشراكة بين البلدين، وتعزيز هذه الروابط بما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والعماني.وبين السوداني أن الزيارة سبقتها تحضيرات واجتماعات مشتركة لعدد من اللجان، أسفرت عن تهيئة عدد من مذكرات التفاهم في مجالات؛ الطاقة، والسياحة، وتخزين وتكرير النفط، والصناعة وتوطين الصناعة الدفاعية، والنقل البحري وإدارة الموانئ، والبحث العلمي والتعاون التربوي، وتجنب الازدواج الضريبي، والإسكان والتخطيط العمراني، والشباب والرياضة، والتبادل التجاري وتنمية الصادرات، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، والتعاون الإذاعي والتلفزيوني، والاتصالات، والتفاهم بين اتحاد الغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان.

وأكد رئيس مجلس الوزراء توجه الحكومة منذ انطلاقتها نحو تقوية الروابط مع الأشقاء، عبر الشراكة الثنائية والشراكة متعددة الأقطاب، وانتهاج الدبلوماسية المنتجة، مشيداً بمواقف الأشقاء في سلطنة عُمان، على المستوى الرسمي والشعبي الداعمة للعراق، ومساندته في كل مراحل التحديات التي مرّبها بلدنا.

وأشار إلى الاستقرار في العراق، ومواقفه الواضحة والمبدئية في الساحة الإقليمية، ودوره في استقرار المنطقة، وكذلك ما يشهده من نهضة عمرانية وتنموية، التي سيكون للأشقاء العُمانيين، وفي الدول العربية دور بارز في تعزيز التنمية والمشاركة في استثمار الفرص المتاحة، وبناء شراكات طويلة الأمد.

ودعا السوداني القطاع الخاص العُماني إلى التعاون مع نظيره العراقي في كل المجالات، وخلق فرص العمل للشباب، لأن قطاعنا الشبابي مفعم بالخبرة والقوة والاندفاعة نحو مستقبل واعد والتجارب الناجحة.