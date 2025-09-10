اخبار العالم / اخبار العراق

أرقام جديدة لعدد المستبعدين والعائدين للانتخابات

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "عدد المرشحين الحاليين بلغ 7734 مرشحًا"، لافتًا إلى، أن "عدد المرشحين المستبعدين من التنافس الانتخابي بلغ 788 مرشحًا".
وأضاف، أن "عدد المرشحين الذين قبلت طعونهم من قبل الهيئة القضائية والمحكمة التمييزية، وأعيدوا إلى السباق الانتخابي، بلغ 53 مرشحًا".
