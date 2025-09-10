انت الان تتابع خبر أرقام جديدة لعدد المستبعدين والعائدين للانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته الخليج 365، إن "عدد المرشحين الحاليين بلغ 7734 مرشحًا"، لافتًا إلى، أن "عدد المرشحين المستبعدين من التنافس الانتخابي بلغ 788 مرشحًا".

وأضاف، أن "عدد المرشحين الذين قبلت طعونهم من قبل الهيئة القضائية والمحكمة التمييزية، وأعيدوا إلى السباق الانتخابي، بلغ 53 مرشحًا".

