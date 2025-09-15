انت الان تتابع خبر السوداني يصل الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة".وتنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين (15 أيلول 2025) أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الثلاثاء الماضي العاصمة القطرية الدوحة.

وستناقش القمة، بحسب وزارة الخارجية القطرية، مشروع بيان عربي إسلامي بشأن الهجوم.

وتأتي القمة في لحظة فارقة، بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، والذي مثل صدمة غير مسبوقة على المستويين العربي والدولي، بالنظر إلى استهدافه مقرات سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل الدوحة التي تلعب دور الوساطة منذ عامين لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وعقدت أمس الاحد (14 أيلول 2025) في الدوحة أعمال اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية تحضيرا للقمة الطارئة حيث ناقش المجتمعون مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي سيعرض على القادة والزعماء المشاركين في قمة اليوم.

وأدان مشروع البيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب، أمس الأحد (14 أيلول 2025) الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي استهدف العاصمة الدوحة، معتبرا أنه يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

