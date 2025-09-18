انت الان تتابع خبر السوداني يقرر إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي من مهامه ويكلف بديلاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "قرر إعفاء رئيس ديوان الوقف السني مشعان محي الخزرجي من مهامه"، وذلك بناء على كتاب من المجمع الفقهي العراقي، الذي رشح بدوره ثلاثة أسماء بديلة لتولي المنصب، وفقا لما نصت عليه المادة 4/ثانياً من قانون الوقف السني رقم (56 لسنة 2012).



وكلّف رئيس مجلس الوزراء – بحسب البيان - عامر شاكر الجنابي لتولي منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة لمدة ستة أشهر. ووجه السوداني الرئيس الجديد للديوان بالعمل على تعزيز الخطاب المعتدل، ونبذ التطرف، وإبعاد هذه المؤسسة الدينية المهمة عن اي استثمار سياسي أو انتخابي، وبما يعزز مكانتها ودورها في المجتمع.

