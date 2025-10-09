انت الان تتابع خبر تقديم شكوى قضائية ضد رافع الرفاعي إلى محكمة استئناف ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناصري في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "نحن المتضررون من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي قدمنا شكوى قضائية وأصولية في محكمة استئناف ذي قار - الناصرية نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليل الرأي العام مما نتج عن ذلك عشرات الاف الضحايا بين شهداء وجرحى ومشردين وسبايا".وأضاف "نرجو من القضاء العادل إنصاف الضحايا والاقتصاص من الفاعلين والمحرضين، كما ندعو جميع المتضررين إلى تقديم شكاوى مماثلة"، مطالباً " الجميع بمساندتنا بكل الطرق السلمية والقانونية المتاحة ورفع الصوت عاليا والاحتجاج وتشكيل راي عام مساند لمطلبنا الحق".