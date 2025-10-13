انت الان تتابع خبر بارزاني: لو طبقت مسودة قانون النفط والغاز لما حدثت المشاكل الحالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم في بيرمام، الجنرال ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وتناول اللقاء الوضع السياسي والتحولات الإقليمية بشكل عام، إضافة إلى التطورات في سوريا وخطوات عملية السلام في تركيا.

وأشاد بترايوس بـ"الدور البارز لبارزاني وإقليم كردستان في الحفاظ على الاستقرار والأمن في إقليم كردستان والعراق والمنطقة، وفي تعزيز السلام والديمقراطية والتعايش، ومواجهة الجماعات والمنظمات الإرهابية التي ظهرت بعد عام 2003 في العراق وكانت تهديداً مباشراً للمنطقة والعالم".

من جانبه، أعرب بارزاني عن "شكره لقوات التحالف الدولي والولايات المتحدة لدورها البارز في عملية تحرير العراق من الدكتاتورية، وبعد ذلك تقديم الدعم لقوات البيشمركة والقوات الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وحماية استقرار العراق وإقليم كردستان".

وشدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني على "تنفيذ بنود الدستور الدائم للعراق، الذي يوفّر حلاً دائماً لإنقاذ العراق من الأزمات السياسية القائمة"، معرباً عن أمله في "أن تتعاون جميع الأطراف السياسية لإيجاد حلول للأزمات دون الانجرار وراء النزاعات والعداوة المتبادلة".

واستعرض بارزاني "مسودة قانون النفط والغاز لعام 2007 كمثال"، مؤكداً أنه "لو تم تنفيذه آنذاك لما كانت هناك أي مشكلات قانونية حالية حول النفط والغاز".

وأكد على "الاتفاق الإيجابي الأخير بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية بشأن النفط والغاز"، معرباً عن أمله في أن "يصبح هذا الاتفاق أساسا لحل جميع القضايا الخلافية".