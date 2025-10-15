انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بالإسراع بإجراءات تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وأمين عام مجلس الوزراء، وأمين بغداد، وعدد من المستشارين وممثلي الجهات التنفيذية للمشروع".



وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي لتنفيذ البنى التحتية للمشروع، المحالة الى الشركة الصينية، والأعمال التصميمية الخاصة به، ومناقشة المشاريع الاخرى المتعلقة باستثمار محطة الكهرباء، وموضوع الصرف الصحي، وكذلك مناقشة توسيع الخط الموازي لقناة الشرطة، وأعمال فحوصات التربة للموقع، وأبرز التحديات في موقع العمل، ودراسة إجراءات تشكيل دائرة المهندس المقيم للمشروع".

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية المشروع لأهالي مدينة الصدر، وعموم مدينة بغداد، كونه يشكل نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية والخدمات المتكاملة، وحث الجهات المعنية على بذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات والإسراع بإجراءات تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم".

ووجه السوداني بـ"استمرار عقد الاجتماعات الشهرية للجنة العليا برئاسته لمتابعة إجراءات المشروع، وعقد اجتماع أسبوعي في أمانة بغداد"، كما وجه بـ"التواصل المستمر مع الشركة الصينية المنفذة، وكذلك استمرار عقد اللقاءات مع الأهالي، والمتبقي من ساكني الأراضي المخصصة للمشروع".