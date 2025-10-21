انت الان تتابع خبر وفد الأعرجي يلتقي مستشار الأمن القومي الإيراني ويؤكدان على بنود الاتفاق الأمني المشترك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء شهد استعراضا شاملا للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين، إلى جانب التأكيد على بنود الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالحدود، فضلا عن بحث تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين".وأضاف المكتب، "كما جرى بحث مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط والتهديدات المحتملة وأهمية تجنب الصراعات من خلال مبدأ الحوار والقنوات الدبلوماسية".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، على "أهمية تعميق العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لما يتمتع به الشعبان من خصوصية في العلاقات الاجتماعية والتاريخية وتواصلهم الثقافي والديني".

بدوره، أكد الأعرجي، على "موقف الحكومة العراقية المتمثل بضرورة التعاطي مع الإشكالات الدولية من خلال الحوار الدبلوماسي"، مبيناً أن "العراق متواصل مع جميع الدول، لخلق أجواء التهدئة وتثبيت الاستقرار في المنطقة".

ولفت الأعرجي إلى أن "التواصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهم جدا في تنسيق المواقف، سعياً لبناء أمن واستقرار مستدامين في المنطقة".

