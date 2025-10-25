انت الان تتابع خبر السوداني يبارك لمنتسبي الداخلية فوزهم بجائزتين عربية ودولية: مستمرون بمحاربة السموم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة على أكس، تابعتها الخليج 365، أنه "نبارك لمنتسبي وزارة الداخلية فوزهم بجائزتين، على المستوى العربيّ والدوليّ، لأفضل تعاون ميدانيّ معلوماتيّ عملياتيّ، لضبط شبكات تهريب المخدرات. ".

وتابع، إنّ "هذا التكريم يؤكد التطور الملحوظ في أداء قواتنا الأمنية المتخصصة في هذا الجانب، ويُعدّ من ثمار الاهتمام الكبير الذي أبدته حكومتنا في مجال مكافحة المخدرات، وملاحقة شبكاتها المحلية والدولية".

وأضاف: "أننا من هنا نؤكد استمرارنا بالحرب على هذه السموم، من أجل مستقبل ناصع وآمن لشبابنا".

