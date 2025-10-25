انت الان تتابع خبر السامرائي: أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء كركوك وتعزيز التواصل معهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للتحالف، ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس تحالف العزم مثنّى السّامرائي، يرافقه وزير التربية إبراهيم النامس، استقبل في مكتب التحالف بمحافظة كركوك، المرشحين عن التحالف في المحافظة، وهم عبد الرزاق مرهون، وقتيبة البياتي، وجمعة الدراويش، ورعد عكاب".

وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوضاع كركوك ومستجدات الحملة الانتخابية فيها، والتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة وتعزيز التواصل مع المواطنين".

وشدّد السّامرائي على "دعم قيادة التحالف الكامل لمرشحي كركوك وثقته بقدرتهم على تمثيل محافظتهم بأمانة ومسؤولية، والسعي لتحقيق تطلعات أبنائها في التنمية والاستقرار".

