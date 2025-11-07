انت الان تتابع خبر مبعوث ترامب: العراق يمضي قدمًا نحو مستقبل قوي وخال من الميليشيات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال سافايا في منشور على منصة "اكس"، "يبدو مستقبل العراق مشرقًا بفضل شعبه الموهوب والنابض بالحياة، وهو أثمن مورد تمتلكه أي أمة".
واضاف "لقد حقق العراق في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا، ومع اقتراب البلاد من مرحلة مفصلية في مسيرتها الديمقراطية، فلنواصل هذا الزخم".
واكد ان " الولايات المتحدة تقف إلى جانب العراق وهو يمضي قدمًا نحو مستقبلٍ قوي ومستقل وخالٍ من الميليشيات المدعومة من الخارج".