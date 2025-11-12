انت الان تتابع خبر الخروقات والايجابيات.. شبكات مراقبة الانتخابات تكشف تقريرها عن يوم التصويت العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصنفت الشبكة عدد الخروقات حسب التأثير المحتمل، حيث جاء 222 حالة "تأثير كبير"، و396 تاثر محدود، و999 بلا تاثير.وتضمن التقرير رصد اكثر من 500 دعاية انتخابية محظورة، و415 حالة عدم شرح إجراءات الافتتاح، و382 حالة سماح دخول الهواتف.

وسجلت 185 حالة تصويت جماعي، و107 حالات تصويت بدون ابراز الهوية، فضلا عن منع حوالي 360 مراقب من متابعة إجراءات العد والفرز، واستبعاد 337 مراقبا اثناء العد والفرز، فضلا عن اكثر من 180 حالة تهديد وترغيب وعنف.