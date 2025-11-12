انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تجدد التأكيد: سنعلن النتائج الأولية مساء اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المفوضية في بيان لها، "سنعلن النتائج الأولية للتحالفات الأحزاب والقوائم المنفردة كل بحسب المحافظة عبر مؤتمر رسمي مساء اليوم الأربعاء".

وأضافت أنه "عند اكتمال جميع متعلقات احتساب الأصوات سنعلن النتائج النهائية الرسمية بقرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات".



وتابعت المفوضية، أن "المفوضية مستمرة باستلام الشكاوى إلى نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم 12 تشرين الثاني الحالي للبدء بتصنيفها وحسمها".