انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل السفير الفرنسي ويؤكد أهمية تعزيز الحوار بين القوى للحفاظ على الاستقرار السياسي العراقي والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس تحالف العزم، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الأحد، السفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك بين بغداد وباريس".



وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول مستجدات المشهد السياسي بعد الانتخابات، والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز الحوار بين القوى المختلفة للحفاظ على الاستقرار السياسي بما يضمن حماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطن، ويسهم في دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر توازناً وفاعلية".

