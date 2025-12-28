انت الان تتابع خبر ترقب داخل البيت السني.. ساعة حاسمة قبيل مؤتمر اختيار مرشح رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مراسل الخليج 365: "من المقرر عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، لبحث المواقف المتعلقة بجلسة مجلس النواب المقررة يوم غد، واختيار المرشح لرئاسة المجلس".وأضاف مراسلنا، أن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤى داخل البيت السني واتخاذ موقف مشترك إزاء القضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وكان رئيس الجمهورية قد حدد، عبر مرسوم جمهوري في 25 من الشهر الحالي، 29 / 12 / 2025 موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وأمس السبت، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، جدول أعمال أولى جلسات المجلس بدورته السادسة. ويتضمن الجدول، تأدية اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

وبحسب الدائرة الإعلامية، فإنه من المقرر أن تعقد الجلسة يوم الاثنين المقبل 29 كانون الأول 2025، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

