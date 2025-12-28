انت الان تتابع خبر مصدر سياسي: المجلس السياسي الوطني مستمر بعقد اجتماعاته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "المجلس السياسي الوطني مستمر بعقد اجتماعاته حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة".

وأضاف ان "المؤشرات الأولية تفيد بأن مرشح تحالف العزم هو مثنى السامرائي، فيما سيكون مرشح تحالف تقدم هيبت الحلبوسي"، مؤكداً أن "أي أنباء أخرى يتم تداولها خارج هذا الإطار لا تمتّ للحقيقة بصلة وهي عارية عن الصحة تماماً".

