اخبار العالم / اخبار العراق

الحلبوسي يهنئ عمر دبوس لانتخابه محافظاً للأنبار

0 نشر
0 تبليغ

الحلبوسي يهنئ عمر دبوس لانتخابه محافظاً للأنبار

انت الان تتابع خبر الحلبوسي يهنئ عمر دبوس لانتخابه محافظاً للأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، "أبارك لعمر دبوس الدليمي انتخابه محافظاً للأنبار خلفاً لزميله محمد نوري الدليمي، الذي أدَّى أمانته في العامين الماضيين بأمانة ووفاء لأهله ومحافظته، ويستحقُّ الشكر والتقدير والثناء على كلِّ ما قدَّمه خلال فترة عمله".
واضاف "نتمنَّى التوفيق للمحافظ الجديد في إكمال المسيرة وتحقيق كلِّ ما يصبو إليه أبناء المحافظة الكريمة".
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا