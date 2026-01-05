انت الان تتابع خبر الحلبوسي يهنئ عمر دبوس لانتخابه محافظاً للأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحلبوسي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها الخليج 365، "أبارك لعمر دبوس الدليمي انتخابه محافظاً للأنبار خلفاً لزميله محمد نوري الدليمي، الذي أدَّى أمانته في العامين الماضيين بأمانة ووفاء لأهله ومحافظته، ويستحقُّ الشكر والتقدير والثناء على كلِّ ما قدَّمه خلال فترة عمله".

واضاف "نتمنَّى التوفيق للمحافظ الجديد في إكمال المسيرة وتحقيق كلِّ ما يصبو إليه أبناء المحافظة الكريمة".

