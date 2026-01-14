انت الان تتابع خبر المالكي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: بناء دولة قوية يتطلب حصر السلاح وتعزيز سيادة القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المالكي، ورد لـ الخليج 365، "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم القائم باعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق جوشوا هاريس، إذ جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بهدف خدمة مصالح الشعبين الصديقين، كما استعراض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".وابدى رئيس ائتلاف دولة القانون "رغبة العراق في مواصلة التعاون واقامة علاقات متينة وشراكة مع الولايات المتحدة عبر تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين".

وبين ان "القوى الوطنية مصممة على استكمال الاستحقاقات الدستورية وضمن توقيتاتها الدستورية، مؤكدا ان بناء دولة قوية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سيادة القانون".

من جانبه، أعرب جوشوا هاريس عن "امله في العمل على تعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن وبما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

