السوداني والاتروشي يبحثان التحديات الاقتصادية وتعضيد جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ان "الجانبين بحثا الجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وترصين العملية الديمقراطية، وتحقيق تطلعات المواطنين، واستمرار التنمية وتقديم الخدمات في عموم أنحاء العراق".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإسناد عمل مجلس النواب خلال هذه المرحلة بصورة خاصة، من أجل المضي في متطلبات مشاريع التنمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتعضيد جهود الحكومة في تعظيم الإيرادات، وضغط النفقات، وتنظيم أولويات صرف الأموال العامة".

