العراق يرحب بإعلان وقف إطلاق النار

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 "نعرب عن ترحيبنا بإعلان وقف إطلاق النار بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مثمنة "هذا التطور الذي من شأنه أن يسهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

واكدت "دعمها لأي جهود إقليمية ودولية تُسهم في احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية"، مشددة "على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تعيد التوتر إلى المشهد الإقليمي".

ودعت إلى "البناء على هذه الخطوة الإيجابية عبر إطلاق مسارات حوار جاد ومستدام، يعالج أسباب الخلافات، ويعزز الثقة المتبادلة"، مؤكدة "حرص جمهورية العراق على مواصلة نهجها الدبلوماسي المتوازن، ودورها في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق الاستقرار والتنمية ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على إنهاء الحرب واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".