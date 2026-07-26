انت الان تتابع خبر اجتماعات ثنائية وموسعة بين العراق ولبنان لتطوير الشراكة الاقتصادية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أن رئيس الوزراء عقد لقاءً ثنائياً مع نظيره اللبناني، يليه اجتماع موسع بحضور الوزراء المعنيين بملفات التعاون بين البلدين الشقيقين، بحسب الوكالة الرسمية.



وأوضح العبودي أن المباحثات تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مسارات التعاون في المجالات التنموية والاستثمارية وقطاع الطاقة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر ومناقشة المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.