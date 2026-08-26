انت الان تتابع خبر البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس بعد إنجاز القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس النواب في بيان، أن الجلسة شهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية.كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي.

وشملت الجلسة كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، إلى جانب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019.

ورفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الخميس، لاستكمال أعماله التشريعية.