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البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس بعد إنجاز القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين

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البرلمان يرفع جلسته إلى الخميس بعد إنجاز القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس النواب في بيان، أن الجلسة شهدت إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية.

كما أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومشروع قانون صكوك الاستثمار الإسلامي.

وشملت الجلسة كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون الاستثمار المعدني، إلى جانب مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2019.

ورفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الخميس، لاستكمال أعماله التشريعية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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