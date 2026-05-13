اليابان | نانوهانا… كيف أصبحت رمزًا لبداية الربيع ونكهة مميزة في اليابان؟

المطبخ الياباني 13/05/2026

تُعلن الأزهار الصفراء الزاهية والسيقان الخضراء الغضّة لنبات نانوهانا عن قدوم الربيع، في مشهد يبهج العين ويُرضي الذوق معًا، إذ لا يقتصر جمالها على المنظر فحسب، بل يمتد إلى حضورها اللذيذ على المائدة اليابانية.

مناظر خلابة ومأكولات شهية

تستحضر كلمة ”نانوهانا“ في اليابانية ألوان الربيع الزاهية ونكهاته المنعشة. وهي مصطلح عام يعني حرفيًا ”زهرة نباتية“، ويُستخدم لوصف مجموعة واسعة من النباتات المزهرة الصالحة للأكل من الفصيلة الكرنبية.

ورغم أن ”نانوهانا“ قد تشير إلى براعم وسيقان نباتات مثل الملفوف الصيني واللفت والخردل الأخضر، فإنها في المطبخ الياباني تُطلق غالبًا على نبات اللفت (Brassica napus)، المعروف أيضًا باسم الخردل البري أو الكانولا. ويتوفر هذا النبات في الأسواق على مدار العام، لكنه يُعد من أبرز خضروات الربيع، إذ يبلغ ذروة موسمه بين يناير ومارس.

ويُعتقد أن أول أنواع ”نانوهانا“ التي ظهرت في اليابان كانت ”أبورانا“، التي انتقلت على الأرجح من البرّ الآسيوي خلال فترة يايوي (نحو 300 قبل الميلاد – 300 ميلادي). ويُنتج هذا النبات بذورًا غنية بالزيت، وقد انتشرت زراعته على نطاق واسع منذ فترة إيدو (1603–1868). ومع دخول اليابان مرحلة التحديث في عصر ميجي (1868–1912)، جرى إدخال أصناف ذات إنتاجية أعلى من الدول الغربية. ومن بين هذه الأصناف ”سيو كاراشينا“ (الخردل البني)، الذي اكتسب شعبية كبيرة كمحصول خضري ونبات زينة. واليوم، يمكن مشاهدته ينمو بريًا على ضفاف الأنهار وفي المساحات المفتوحة، حيث تروّج العديد من المناطق لأزهاره كوجهة سياحية جذابة.



حقل من زهور نانوهانا المتفتحة (صورة مقدمة من جمعية السياحة والمنتجات المحلية في محافظة تشيبا)

تم تهجين أصناف صالحة للأكل من نبات نانوهانا لتكون أقل مرارة وحدّة، وأكثر طراوة. وتُحصد هذه النباتات قبيل تفتح أزهارها، مما يجعلها مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، ولا سيما فيتامين سي والحديد.

تتصدر محافظة تشيبا إنتاج زهرة نانوهانا الصالحة للأكل في اليابان، إذ تمثل نحو نصف المحصول الوطني. وقد أكسبها ذلك مكانة خاصة باعتبارها الزهرة الرسمية للمحافظة.



نانوهانا قبيل الحصاد مباشرة (صورة مقدمة من حكومة بلدية مينامي بوسو، تشيبا)



حزمة من نانوهانا جاهزة للبيع (© PhotoAC)

يُستخدم نبات نانوهانا في مجموعة متنوعة من الأطباق البسيطة وسهلة التحضير التي تُبرز لونه الأخضر الزاهي ومذاقه المر الخفيف.

أوهيتاشي

تُسلق النانوهانا سريعًا ثم تُنقع في مرق داشي وصلصة الصويا. تُعصر الخضراوات برفق للتخلّص من الرطوبة الزائدة، وتُزين برقائق بونيتو على الوجه.



كاراشي-آئه

تُسلق نانوهانا ثم تُخلط بصلصة مكوّنة من مرق الداشي والخردل الياباني (كاراشي) وصلصة الصويا، فيأتي هذا الطبق بنكهة حادّة محبّبة مع لمسة مرارة خفيفة.



تيمبورا

تغطى زهرة نانوهانا، بطبقة خفيفة من العجين وتقلى سريعًا، فتمنح تامبورا النانوهانا رائحة منعشة ونكهة مميزة. ويُفضل تناولها مع رشة خفيفة من الملح.



أوسويمونو

تُضفي الألوان الزاهية لزهرة نانوهانا، الأخضر والأصفر، لمسة موسمية جميلة على حساء الأوسويمونو الخفيف الصافي. وتُحضَّر نسخة تقليدية منه تُقدَّم في هينا ماتسوري في 3 مارس، باستخدام محار هاماغوري، حيث ترمز أصدافه المتطابقة إلى زواج طويل وسعيد.



باستا

لا يقتصر استخدام نبات نانوهانا على الأطباق اليابانية. فبما أن جذوره تعود إلى نباتات موطنها الأصلي سواحل البحر الأبيض المتوسط مثل تشيما دي رابا، والتي تعد من أطعمة الربيع الشهية في إيطاليا، فإنها تضفي نكهة موسمية مميزة على أطباق الباستا وغيرها من المأكولات الغربية.



(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان الرئيسي: باقة من زهور نانوهانا الخصبة)