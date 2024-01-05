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وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة تنفيذ المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– مدير المنتجات والتسعير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة السيارات، الهندسة الميكانيكية).

– تنفيذي مبيعات/ خدمات تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، الكهرباء)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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