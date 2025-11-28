لبنان | محافظة الشمال تتلقى شكاوى حول المخاطر البيئية لشركات الترابة في الكورة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 نوفمبر 2025 07:11 مساءً - منذ 6 دقائق

استقبلت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها بسرايا طرابلس وفداً من لجنة متابعة أزمة المقالع التابعة لشركات الترابة في قضاء الكورة، ضم الدكتور منذر حمزة، النقيبة مهى مقدم، الدكتور أحمد الأيوبي، المهندس مصباح الساكت، ومختار بلدة بدبهون سليم الأيوبي.

عرض الوفد المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن عمل شركات الترابة بطريقة غير قانونية، مؤكدين أن النشاط يهدد أهالي شكا والكورة بأمراض القلب والجهازين التنفسي والصدرية، ويزيد من انتشار السرطان، ويؤدي إلى تدمير مقومات الحياة.

وأشار حمزة إلى أن هذه الشركات تختزن عقوداً من المخالفات القانونية، محذراً من أن أي ترخيص جديد سيشرع جرف ما تبقى من المساحات الطبيعية، ويؤدي إلى انبعاث ملوثات قاتلة مثل الديوكسينات والفورانات والزئبق والكروم والنيكل وأكاسيد الكبريت والنيتروجين والكربون.

بدورها، شددت النقيبة مهى مقدم على ضرورة تطبيق القوانين البيئية وحماية السكان، مؤكدة أن اللجنة ليست ضد الصناعة بل ضد التحايل على القوانين، مطالبة بوقف الجرف قرب المنازل.

أكد المختار سليم الأيوبي أن القرى أصبحت منكوبة، وأن الجرافات تقترب من المنازل ولم يعد هناك جبال سليمة للحفر.

من جانبها، شددت الرافعي على أنها تعمل ضمن القوانين المرعية الإجراء، وحوّلت ملف الشركة إلى وزارة البيئة واللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن حماية المواطنين وصون صحة أهالي الشمال من أولويات المحافظة، وأنها ستتابع الملف بالتنسيق مع الوزارات المختصة لضمان عدم استمرار أي عمل مخالف يهدد حياة الناس.