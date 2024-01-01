يحارب السرطان وأمراض القلب.. نوع من الطعام يخلصك من الورن الزائد ويقوي المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الخضروات تمنح الجسم فوائد عديدة قد لا نعرف بعضها، على سبيل المثال، السبانخ التي تمدنا بفوائد ربما لم نسمع عنها من قبل.

واستعرض موقع "تايمز أوف إنديا"، 5 فوائد صحية لا نعرفها عن السبانخ، وهي:

محاربة السرطان

السبانخ تحارب السرطان، بفضل المركبين MGDG وSQDG اللذين يبطئان نمو الخلايا السرطانية.

وللسبانخ خصائص مضادة للسرطان لأنها تحتوي على كاروتينات (صبغات عضوية) تعمل بمثابة مضادات للأكسدة.

حماية القلب

السبانخ تحتوي على أوميجا-3، والتي تساهم في الوقاية من التهاب المفاصل والجلطة الدماغية والسرطان ومن أمراض القلب والأوعية الدموية.

تنظيم ضغط الدم

بما أن السبانخ مصدر جيد للنترات، فإنها تنظم ضغط الدم.

صحة العين

السبانخ غنية باللوتين Lutein والزيكسانتين Zeaxanthin، اللتين تساعدان في منع إعتام عدسة العين وتحميها من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية.

التخلص من الوزن الزائد

السبانخ تساعد على إنقاص الوزن، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمحتوى العالي من الألياف.

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