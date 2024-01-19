الامارات | أخيراً.. ياسمين عبد العزيز تكشف سبب طلاقها من العوضي وعلاقة عالمة الفلك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن صمتها بعد شائعات أن "الخيانة كانت السبب الحقيقي وراء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي" هذا الأسبوع.

وفي أول تعليق لها على الأمر، ردت ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام قائلةً: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز و انفصالنا شيء قدري مش بإيدينا".

لتنفي بذلك أي شائعات عن أن الخيانة تسببت في الانفصال، ورأى عدد من متابعي ياسمين أن منشورها جاء كرد قاطع على ما أشيع منذ خبر الانفصال حول تحقق توقّع عالمة الفلك ليلى عيد اللطيف بحدوث الانفصال في عام 2024، وأن ما حدث كان مقدرا من الله، ولا يملك أحد شيئا فيه.

وكان الفنانان المصريان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي قد أعلنا الثلاثاء طلاقهما رسميا عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ياسمين عبد العزيز:" تم الطلاق بيني وبين أحمد العوضي وبيننا كل الإحترام والتقدير".

وحسب "روسيا اليوم" كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستغرام للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وظهرت خبيرة الفلك وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة "يا ساتر يارب.. بلاش انتي يا ليلي".