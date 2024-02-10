نوع طعام سلاح فعال ضد الكوليسترول المرتفع- تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول المرتفع من العوامل الرئيسية التي تُهدد صحة القلب، فهو يسبب تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يُعيق تدفق الدم ويُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن، هنالك العديد من الطرق الطبيعية لخفض الكوليسترول، ومن أهمها اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف والدهون الصحية غير المشبعة، مثل تلك الموجودة في بعض أنواع الأسماك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن، هناك نوع من الأسماك يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم، وهو الأسماك الزيتية، وتشمل:

سمك السالمون.

سمك مملح.

السردين.

سمك السلمون المرقط.

تحتوي بعض المحار أيضا على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، مثل:

بلح البحر.

الحبار.

سلطعون.

وتابعت، يجب تناول مرة على الأقل من الأسماك أسبوعيا.

- فوائد الأسماك الزيتية لخفض الكوليسترول:

تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب.

ومع ذلك، يوصي تناولها باعتدال، حيث يسبب استهلاكها بصورة مفرطة ضرر للجسم، حيث تحتوي على مستويات عالية من الملوثات التي يمكن أن تتراكم في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا تقليل تناول الأطعمة الدهنية.

- كيفية خفض مستويات الكوليسترول؟

اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه.

الإقلاع عن استهلاك التدخين.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمقلية.

الحد من استهلاك الكحول.

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