مدمر للكبد- احذر تناول هذا النوع من الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكبد هو عضو حيوي يقوم بالكثير من الوظائف الهامة في الجسم، مثل إزالة السموم من الدم، وإنتاج البروتين؛ وتخزين الفيتامينات والمعادن، والمساعدة على الهضم.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة أن الأطعمة السريعة مثل رقائق البطاطس والوجبات السريعة، من أخطر الأطعمة خطورة على صحة الجسم.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأطعمة المصنعة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة، مثل الموجودة في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، خطر كببر على صحة الكبد.

ولفتت إلى أن هناك بعض الأطعمة الأخرى التي تزيد من تدمير الكبد مثل المحار النيء، يكون مليء بالبكتريا والفيروسات، لذا من المهم طهي المحار جيدا قبل تناوله.

ونصحت باتباع التالي:

تناول الفواكه والخضروات ذات الحبوب الكاملة.

الحفاظ على وزنك صحي.

ممارسة الرياضة.

شرب الكثير من الماء.

والحصول على التطعيمات الخاصة بالتهاب الكبد للحماية من العدوى والفيروسات قدر المستطاع.

أقرا أيضًا:

واقعة مروعة.. شاب يطير في الهواء بعد انقلاب سيارته وهذا ما حدث (فيديو)

راقبيها على طفلك .. 6 أعراض تكشف الإصابة بالتوحد

قصة أصغر حدود وطنية في العالم يبلغ طولها 85 مترًا فقط (صور)

هذا ما يحدث لعينيك إذا نظرت إلى كسوف الشمس - لن تتوقع

كسوف الشمس يقترب.. عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من كارثة في 8 أبريل