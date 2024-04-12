لا تتجاهلها.. 4 علامات إذا ظهرت عليك تدل على سرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الأمعاء هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ولكن يمكن علاجه بنجاح إذا تم اكتشافه مبكرًا.

يقول الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث يقول لـ"الخليج 365"، إليك 4 علامات يجب أن تنتبه إليها إذا ظهرت عليك

تغير في عادات الأمعاء

إسهال أو إمساك يستمر لأكثر من أسبوعين.

الشعور بعدم إفراغ الأمعاء تمامًا بعد استخدام المرحاض.

تغيير في قوام البراز، مثل جعله أكثر صلابة أو ضيقًا.

وجود دم في البراز.

ألم في البطن

ألم أو مغص في البطن.

انتفاخ أو شعور بالامتلاء في البطن.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بالتعب

الشعور بالتعب والإرهاق بشكل دائم.

ضعف عام في الجسم.

صعوبة في التركيز.

تشخيص سرطان الأمعاء

إذا اشتبه الطبيب في إصابتك بسرطان الأمعاء، فقد يطلب منك إجراء بعض الفحوصات، مثل

فحص الدم.

اختبار البراز.

تنظير القولون.

تصوير مقطعي محوسب (CT).

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

علاج سرطان الأمعاء

يعتمد علاج سرطان الأمعاء على مرحلة السرطان ونوعه وصحة المريض.

يمكن أن يشمل العلاج

الجراحة.

العلاج الكيميائي.

العلاج الإشعاعي.

العلاج المناعي.

الوقاية من سرطان الأمعاء

نصائح طبية لتقليل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

يجب ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

إجراء فحوصات منتظمة للكشف عن سرطان الأمعاء.

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