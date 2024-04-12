بتدوخ لو وقفت فجأة؟.. لن تتخيل الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الدوخة والدوار شعور شائع يعاني منه الكثيرون في مختلف الأعمار، خاصة عند الوقوف فجأة، وبحسب ما جاء في صحيفة mayoclinic، توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك.

هبوط ضغط الدم الانتصابي

يُعرف أيضًا باسم انخفاض ضغط الدم الوضعي، ويحدث عندما ينخفض ضغط الدم بشكل مفاجئ عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

يُعد من أكثر الأسباب شيوعًا للدوخة والدوار عند الوقوف.

عدم انتظام ضربات القلب

يعرف أيضا باسم معدل ضربات القلب غير الطبيعي، ويحدث عندما ينبض القلب بسرعة كبيرة أو بطيئة جدًا أو بطريقة تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في تدفق الدم إلى الدماغ.

الجفاف

عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يسبب الغثيان والضعف والدوخة وانخفاض ضغط الدم والإغماء، وإعادة الترطيب بسرعة يخفف الأعراض.

فقر الدم

نقص خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين في الدم، الذي يحمل الأكسجين إلى أعضائك بما في ذلك الدماغ.

التعب هو السمة المميزة لفقر الدم، لكنه قد يسبب الدوار والدوار أيضًا.

الاعتلال العصبي اللاإرادي

مرض عصبي يعطل الإشارات الكهربائية بين الدماغ والقلب والأوعية الدموية والغدد العرقية، والشعور بالإغماء يأتي من تأثيره على معدل ضربات القلب وضغط الدم.

نوبات التوتر والذعر

قد تؤدي إلى التنفس بشكل أسرع وأعمق، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى الدوار والدوار.

الأدوية

بعض الأدوية مثل أدوية الألم وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تؤثر على نظام الدورة الدموية، مما يتسبب في الشعور بالدوار.

نصائح طبية للوقاية من الدوخة والدوار

شرب الكثير من السوائل.

تناول وجبات منتظمة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب الكافيين والتدخين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

الاستيقاظ ببطء من وضعية الجلوس أو الاستلقاء.

استخدام دعامات عند الوقوف أو المشي.

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