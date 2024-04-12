3 علامات في العين والصدر تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول هو مادة دهنية موجودة في جميع أنحاء الجسم، ويؤدي الكوليسترول دورا مهما في العديد من الوظائف الحيوية، إلا أن ارتفاعه قد يسبب ضررا كبيرا للجسم ووظائفه، وتوجد بعض العلامات أو الأعراض التي تشير لارتفاعه.

ترسبات دهنية حول العينين

استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي، يقول لـ"الخليج 365"، إن هذه الترسبات نعرف باسم "الزّانثُلاسما" وهي عبارة عن بقع صفراء أو برتقالية اللون تظهر حول الجفون.

آلام في الصدر

قد يشعر الشخص بألم أو ضغط في الصدر، خاصة عند بذل الجهد.

ضيق في التنفس

قد يشعر الشخص بصعوبة في التنفس، خاصة عند ممارسة الرياضة أو عند الاستلقاء.

من المهم إجراء فحص الكوليسترول بانتظام، خاصة إذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات.

نصائح للوقاية من ارتفاع الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

التحكم في ضغط الدم.

التحكم في مرض السكري.

اقرأ أيضا:

حسام موافي يكشف مفاجأة بشأن معدل ضغط الدم المثالي.. الأرقام اتغيرت

6 أطعمة ومشروبات تخلصك من ألم المعدة خلال عيد الفطر.. عشان تاكل براحتك

لمرضى السكر.. كيف تتناول كحك العيد بأمان؟ (فيديو)

ليه الناس بتخاف من برج العقرب؟.. لن تتخيل الأسباب

أبرزهم كيم كارداشيان وكيت ميدلتون.. لماذا يفضل المشاهير السباحة في الماء المثلج؟