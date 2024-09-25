الامارات | كيف تحمي نفسك من أمراض الخريف الموسمية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يزداد مع قدوم فصل الخريف، خطر الإصابة بالأمراض الموسمية مثل الحساسية ونزلات البرد، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على الصحة.

الحساسية الموسمية:

تزداد الحساسية الموسمية في الخريف بسبب انتشار حبوب اللقاح والغبار في الهواء، مما يؤدي إلى أعراض مثل العطس وسيلان الأنف وتهيج العين، لتجنب هذه الأعراض، يُنصح بالبقاء في المنزل في الأيام التي تزداد فيها نسبة الغبار، وتناول الأدوية المضادة للحساسية التي يصفها الطبيب، إضافةً إلى تنظيف المنزل بانتظام لتقليل تراكم الغبار.

نزلات البرد والإنفلونزا:

مع تقلبات الطقس في فصل الخريف وانخفاض درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، من أهم طرق الوقاية، تعزيز الجهاز المناعي بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، خاصة فيتامين C، والحرص على شرب السوائل الدافئة مثل الشاي والأعشاب،كما يُنصح بالحصول على لقاح الإنفلونزا قبل بدء موسم انتشار الفيروسات.

جفاف الجلد في فصل الخريف:

يؤدي انخفاض الرطوبة في الجو خلال الخريف إلى جفاف الجلد وتشقق البشرة، لذلك، من الضروري ترطيب الجلد بانتظام باستخدام كريمات مرطبة تحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند،كما يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

الربو وتأثيره في فصل الخريف:

قد يعاني مرضى الربو من تفاقم الأعراض في فصل الخريف بسبب التغيرات المناخية وانتشار المواد المثيرة للحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح، يُنصح مرضى الربو بتجنب الأماكن التي ترتفع فيها نسبة الغبار، واستخدام البخاخات الوقائية بشكل منتظم وفق توجيهات الطبيب لتجنب حدوث نوبات الربو.

التعب الموسمي:

يعاني العديد من الأشخاص من الشعور بالخمول والكسل خلال فصل الخريف نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس وانخفاض مستويات فيتامين D،للتغلب على هذا الشعور، يُفضل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتعرض لأشعة الشمس في أوقات الصباح أو الظهيرة لتحسين مستويات الطاقة والنشاط.

طرق الوقاية من أمراض فصل الخريف:

للحفاظ على الصحة في فصل الخريف، من المهم اتخاذ بعض الاحتياطات مثل ارتداء الملابس المناسبة لتغيرات الطقس، وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات لتعزيز الجهاز المناعي،بالإضافة إلى ذلك، يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وتجنب الأماكن المزدحمة لتقليل فرص انتقال العدوى.

يحمل فصل الخريف معه تحديات صحية تتطلب العناية المستمرة لتجنب الأمراض الموسمية، من خلال اتباع النصائح الوقائية، مثل تعزيز المناعة والعناية بالبشرة وتجنب التعرض للمهيجات، يمكن الاستمتاع بفصل الخريف والحفاظ على الصحة في أفضل حالاتها.