الامارات | دراسة جديدة تحذر من تناول «أوميجا 3»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر أوميجا 3 مصدرا ممتازًا للأحماض الدهنية المفيدة للقلب، وتعد مكملات زيت السمك اليومية طريقة شائعة لإبعاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن الاستخدام المنتظم لمكملات زيت السمك قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الأولى والرجفان الأذيني بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة قلبية وعئاية جيدة، بحسب دراسة نقلتها cnn.

والرجفان الأذيني، المعروف أيضًا باسم AFib أو AF، هو نوع من عدم انتظام ضربات القلب، والذي يصفه الناس غالبًا على أنه خفقان في صدورهم.

وحللت الدراسة بيانات أكثر من 415 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا شاركوا في دراسة البنك الحيوي البريطاني، وهي دراسة طولية حول صحة الأشخاص في المملكة المتحدة.

وقال القائمون على الدراسة، أن ما يقرب من ثلث هؤلاء الأشخاص، الذين تمت متابعتهم لمدة 12 عامًا في المتوسط، إنهم يستخدمون مكملات زيت السمك بانتظام.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في القلب، ارتبط الاستخدام المنتظم لمكملات زيت السمك بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 13% وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 5%، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ Medicine .

ويرى الخبراء أن زيت السمك الذي يُباع دون وصفة طبية يفتقر إلى النقاء والاتساق، فضلًا عن الملوثات المحتملة والمعادن الثقيلة مثل الزئبق التي تأتي مع الأسماك.

وبالإضافة إلى ذلك، لم تكن الدراسات التي أجريت على مدى السنوات العشر الماضية إيجابية للغاية فيما يتعلق بزيت السمك الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية؛ فزيت السمك إما لم يكن له أي فائدة أو قد يكون له ضرر في بعض الحالات، كما هو الحال مع السكتة الدماغية والرجفان الأذيني.

وفي الواقع، وجدت الدراسة الجديدة، أن الأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض القلب في بداية البحث كان لديهم خطر أقل بنسبة 15% للانتقال من الرجفان الأذيني إلى النوبة القلبية، وخطر أقل بنسبة 9% للانتقال من قصور القلب إلى الوفاة عندما استخدموا زيت السمك بانتظام.

ويوصي الأطباء بإجراء اختبار مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية -حتى لا تتناول زيت السمك إذا لم تكن بحاجة إليه، مع محاولة الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية من مصادر غذائية.

ويعد السردين والسلمون البري هما أفضل المصادر، لأنهما يحتويان على نسبة عالية من هذه الدهون غير المشبعة الصحية ونسبة أقل من الزئبق.

وتعد الطحالب والأعشاب البحرية مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 غير السمكية، كما تعد بذور الشيا وفول الصويا وبذور الكتان وبذور القنب والجوز من الخيارات النباتية الأخرى الغنية بأحماض أوميجا 3.

ويقول الخبراء إن أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يتم وصفها بوصفة طبية أفضل من الخيارات المتاحة دون وصفة طبية، وذلك بسبب نقائها وجودتها.