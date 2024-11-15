الامارات | الماتشا أم القهوة.. أيهما الأكثر فائدة للصحة؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحظى الماتشا بشعبية متزايدة بفضل لونها الأخضر الغني ونكهتها المميزة، فضلاً عن فوائدها الصحية التي يشير إليها عشاقها بأنها تحسن المزاج وتعزز الأيض، ولكن ما مدى صحة هذه الادعاءات؟ وهل الماتشا أفضل من القهوة؟.

الماتشا هي نوع من الشاي الأخضر الياباني الذي يُزرع في الظل لزيادة محتواه من الكلوروفيل، مما يمنحه لوناً أخضر زاهياً. يتم تحضير الماتشا من مسحوق أوراق الشاي الأخضر وتقدم في مشروب مميز، خاصة عند إضافته إلى الحليب في المقاهي.

وتعتبر الماتشا غنية بمضادات الأكسدة، مثل EGCG، التي ترتبط بفوائد مثل الوقاية من السرطان ودعم صحة القلب. كما تُشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماتشا قد يحسن التحكم في نسبة السكر بالدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة.

وتحتوي الماتشا على كمية معتدلة من الكافيين أقل من القهوة، مما يمنح تنشيطاً معتدلاً دون تأثيرات قوية.

وبحسب موقع Today، يعتبر مشروب الماتشا خياراً صحياً يمكن تناوله يومياً، لكن يُنصح بتجنب إضافة السكر أو الحليب الغني بالسعرات لضمان الحصول على فوائده الصحية فقط.

وهناك بعض الدراسات المحدودة التي تشير إلى أن الماتشا قد تساهم في تعزيز التمثيل الغذائي، ولكن الأدلة غير كافية لتأكيد فعاليتها في فقدان الوزن بشكل كبير.

أيهما أفضل: الماتشا أم القهوة؟

كلاهما يحتوي على مضادات الأكسدة ويقدمان فوائد صحية مماثلة، لكن الأبحاث حول القهوة أكثر شمولاً بفضل شعبيتها القديمة.