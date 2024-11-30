الامارات | «أمير الشعراء» يختتم حلقاته التسجيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم برنامج أمير الشعراء بث الحلقات التسجيلية لموسمه الـ11، التي وثّقت مجريات مرحلة اختيار المتأهلين إلى حلقاته المباشرة من بين 150 متسابقاً ألقوا قصائدهم أمام لجنة تحكيم البرنامج المكوّنة من الدكتور وهب رومية، والدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو.

ويهدف البرنامج الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث إلى النهوض بالشعر العربي والارتقاء به وبشعرائه، وإحياء دوره الإيجابي في الثقافة العربية والإنسانية، وإبرازه رسالة للمحبة والسلام.

وشهدت الحلقة إجراء عدد من المقابلات عن بُعد عبر الاتصال المرئي مع شعراء وشاعرات لم يتمكّنوا من الحضور شخصياً، حيث حفظت لهم فرصهم في المشاركة والتنافس من أجل التأهل إلى المراحل المقبلة من البرنامج.

وثمّن عدد من الشعراء المشاركين في المقابلات الملاحظات النقدية التي قدّمتها لجنة التحكيم، وأكدوا التزامهم بما جاء فيها وتفادي الهنات التي أشارت إليها اللجنة، كما عبروا عن سعادتهم بحصولهم على فرصة المشاركة في البرنامج.

وشددت اللجنة الاستشارية المكوّنة من الدكتور محمد أبوالفضل بدران، والدكتور عماد خلف، والشاعر رعد بندر، على أهمية أن يتحلى الشعراء بالثقة بنصوصهم وعدم انشغالهم بغيرها أمام اللجنة.

وبثت ضمن الحلقة التسجيلية الثالثة المنافسات التي جرت بين الـ40 شاعراً الذين تم اختيارهم من أجل وصول 20 منهم إلى الحلقات المباشرة للبرنامج.

وكانت لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية عقدتا اجتماعات بعد انتهاء المقابلات، بحضور الدكتور المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، سلطان العميمي، ومعدّ البرنامج الإعلامي عارف عمر، وذلك لاختيار الشعراء الـ40 الذين سيتنافسون في المرحلة التي تسبق إعلان قائمة الـ20 شاعراً المتأهلين إلى الحلقات المباشرة.

وأقيم تحدي الـ40 شاعراً عن طريق توزيع الشعراء على مجموعتين تضم كل واحدة 20 شاعراً، ويتم اختيار شاعرين عشوائياً، واحد من كل مجموعة، يقفان أمام لجنة التحكيم، ويسحبان مغلفاً يحتوي على موضوع التحدي، ويمنحان زمناً محدداً لارتجال بيتين مستلهمين من الموضوع الذي تم اختياره، وتعددت موضوعات التحدي بين الصور، ومجاراة أبيات شعرية، والحكم والأمثال، والأصوات، ومقاطع الفيديو.

وتمت إقامة التحدي عبر الإنترنت بتقنية الاتصال المرئي بين الشعراء الذين حالت ظروف بلادهم دون الحضور أمام لجنة التحكيم في شاطئ الراحة.