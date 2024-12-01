الامارات | احتفالات عيد الاتحاد الـ 53.. فرحة وطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عدد من مدن ومؤسسات الدولة احتفالات عارمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53. وأقيم احتفال في منطقة «البدية» بالفجيرة، شمل عروضاً غنائية للفرق الشعبية التراثية والحربية، وعروضاً أداها طلبة المدارس والدفاع المدني وعروض الخيالة، ومعرضاً للسيارات الكلاسيكية.

كما نظمت تعاونية الشارقة، أمس، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة.

ونظمت جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، ولجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53 للدولة، احتفالاً وطنياً في منطقة قدفع بالفجيرة.

كما نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين احتفالية بعيد الاتحاد الـ53 بحديقة البطائح العامة، بمشاركة ما يقارب 400 من الأطفال والزوار، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

ونظّمت الجهات الحكومية بالظفرة، تحت رعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، احتفالاً بعيد الاتحاد، أقيم بمجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد، وسط أجواء تغمرها السعادة والفرح بهذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع.

كما احتفت مؤسسة «بيت الخير» بعيد الاتحاد الـ53، وتزينت أفرعها في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا بأعلام الدولة فرحاً واعتزازاً بالمناسبة الوطنية الغالية.

كما احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ53.

واحتفلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بعيد الاتحاد الـ53 بمجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة التي جسّدت روح الانتماء، وعززت الهوية والوحدة الوطنية.