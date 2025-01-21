الامارات | حادث مروع في مدرسة مصرية بسبب وسامة طالب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً لمراهق وسيم الملامح مرفقة بصور أخرى تظهر تشوه وجهه بجروح غائرة، إثر تعرضه للتنمر بسبب وسامته وعيونه الخضراء في مدرسة بمحافظة البحر الأحمر.

وتبين أن المراهق البالغ من العمر 14 عاما، وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي، تعرض لاعتداء من زميل له داخل مدرسة إعدادية بمدينة سفاجا في البحر الأحمر، حيث استخدم المعتدي قطعة زجاج تسببت في إصابة المجني عليه بجروح قطعية غائرة في وجهه ورقبته وكف يده، تطلبت 27 غرزة، وذلك كما ذكرت صحيفة الدستور المصرية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل الحادث الذي وقع داخل مدرسة الزهور الإعدادية بسفاجا، حيث نشبت مشاجرة بين عدد من الطلاب، ما أدى إلى إصابة الطالب بجروح قطعية في الوجه واليد، وتم نقل المصاب بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن إصابته تتطلب 23 غرزة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى 4 غرز في كف يده.

وأفاد والد الطالب المجني عليه في محضر شرطة بأن ابنه تعرض للتنمر منذ انتقاله إلى المدرسة الجديدة في البحر الأحمر بعد أن كانوا يقيمون في محافظة المنوفية.

وأشار الأب إلى أن زملاء ابنه اعتبروا وسامته وعيونه الخضراء أمرا غير عادي لمراهق في سنه، وكانوا يتعمدون مضايقته باستمرار.

وأضاف أن ابنه كان يتجنب المشاكل، لكن الواقعة تطورت عندما طلب ابنه من زميله الجلوس بعيدا بسبب حساسيته من الدخان، فرفض الزميل وبدأ بالتنمر عليه، ما أدى إلى اعتدائه على الطالب المجني عليه بقطعة زجاج مكسورة.

وأكد الأب أن الطبيب أخبره بأن جروح رقبة ابنه كانت قريبة من أن تكون قاتلة، وأن جروح وجهه ستتطلب وقتًا طويلًا للالتئام وقد تترك آثارًا دائمة. وأعرب عن صدمته من تشوه وجه ابنه الوسيم بسبب التنمر والغيرة من زملائه.