مكياج وتسريحة شعر سيلينا غوميز في زفافها: البساطة هي سر الجمال الخالد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 سبتمبر 2025 04:06 مساءً - في عالم يزدحم بالأضواء ويعج بالكاميرات والعدسات، هناك لحظات نادرة تتجاوز بريق الشهرة وتغدو عنواناً للحب الصادق. هكذا كان زفاف سلينا غوميز، النجمة التي أسرت قلوب الملايين بصوتها وعفويتها، على المنتج الموسيقي المبدع بيني بلانكو، الرجل الذي عرف كيف يحول النغمات إلى قصائد موسيقية واللحظات إلى أغانٍ خالدة. لم يكن هذا الزواج مجرد حدث فني أو خبر تتناقله الصحف العالمية، بل كان فصلاً جديداً في حكاية عاطفية كتبها الاثنان بألحانهما وكلماتهما، قبل أن يخطاها بأعواد الورود وأصوات المهنئين.

من تعاون موسيقي متكرر وصداقات امتدت عبر السنوات، ولد حب صادق نما بعيداً عن الضوضاء، ليزهر أخيراً في حفل زفاف يفيض بالبساطة والدفء. ولأن سلينا لطالما جسدت القوة الممزوجة بالحنان، فقد كان من الطبيعي أن تجد في بيني الشريك الذي يكمل تفاصيل رحلتها، فيقف إلى جوارها شريكاً في الفن والحياة معاً. يوم زفافهما لم يكن مجرد احتفال بوعد، بل كان إعلاناً أن الموسيقى حين تتحد مع المشاعر، تستطيع أن تصنع قصة خالدة يتذكرها العالم طويلاً.

رقة حالمة تميزت بها سيلينا غوميز في زفافها

https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPH6AbikoLG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جاءت إطلالة سلينا غوميز Selena Gomez في زفافها بمنتهى الرقة والأنوثة، حيث اختارت تسريحة شعر كاريه ناعمة تنسدل بخفة حتى الأكتاف، مع غرة جانبية تنسدل على الوجه لتمنحها لمسة كلاسيكية حالمة. أما مكياجها فجاء ناعماً وبسيطاً، اعتمدت فيه على ظلال عيون فاتحة تعكس إشراقة طبيعية، مع كحل أسود واضح يحدد العينين ويبرز جمال نظرتها، إلى جانب رموش طويلة بارزة أضافت عمقاً وسحراً خاصاً. واكتملت الإطلالة بلمسة أنثوية رقيقة عبر أحمر شفاه زهري منحها إشراقة رومانسية تناسب أجواء الزفاف.

آخر إطلالات سيلينا غوميز

قوة البساطة مع ذيل الحصان المرتفع

Embed from Getty Images

ظهرت سيلينا غوميز Selena Gomez بشعر ملموم للخلف في تسريحة ذيل حصان مرتفع أنيق أضفى لمسة شبابية وحيوية. أما المكياج فجاء ناعماً بظلال بيج دافئة مع ماسكرا واضحة أبرزت عينيها. واكتملت الإطلالة بأحمر شفاه أحمر فاتح منحها جاذبية كلاسيكية لافتة.

أناقة ناعمة مع ذيل الحصان المنخفض

Embed from Getty Images

اختارت سيلينا تسريحة ذيل حصان منخفض مع فرق وسطي، في إطلالة أنثوية أنيقة. مكياجها ارتكز على ظلال عيون بنية طبيعية مع كحل أسود على الجفون العلوية ورموش بارزة. أما الشفاه فازدادت رقة بأحمر شفاه بني فاتح لامع، منحها لمسة عصرية متألقة.

يمكنك الاطلاع أيضاً على سيلينا غوميز في حفل زفافها: إطلالة تحاكي الرومانسية الخالدة

إطلالات سيلينا غوميز الجمالية ناعمة و طبيعية

https://www.instagram.com/p/DJ61gh5uOmK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ61gh5uOmK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ61gh5uOmK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



سيلينا غوميز Selena Gomez لطالما جسدت مفهوم الجمال البسيط والراقي في كل إطلالاتها، إذ تفضل أن تعكس صورتها الطبيعية بعيداً عن المبالغة أو التكلف. فهي تميل دوماً إلى تسريحات الشعر الناعمة التي تبرز أنوثتها، سواء بلمه للخلف بأسلوب ذيل الحصان الأنيق أو بتركه منسدلاً بانسيابية طبيعية تضفي على حضورها لمسة عفوية ساحرة. وحتى في أهم لحظات حياتها، يوم زفافها، اختارت أن تحافظ على هذا الأسلوب المرهف من خلال شعر كاريه رقيق يصل للأكتاف مع غرة جانبية حالمة، ليعكس مزيجاً من الرومانسية والبساطة في آن واحد.

أما مكياجها، فغالباً ما يتسم بالهدوء والنعومة، قائم على ألوان فاتحة وطبيعية تبرز إشراقتها من دون أن تطغى على ملامحها. فهي تعمد إلى استخدام ظلال عيون مشرقة تعكس الضوء برقة، مع كحل أسود يحدد العينين ويمنحها نظرة عميقة، ورموش طويلة تزيد من سحر عينيها. أما الشفاه، فتزينها غالباً بدرجات ناعمة كالزهري أو البني الفاتح اللامع، وهو ما يضفي عليها مظهراً أنثوياً رومانسياً يليق بشخصيتها. وبذلك تبقى إطلالات سيلينا غوميز الجمالية مرادفاً للبعد عن المبالغة، ورسالة تؤكد أن البساطة قادرة على أن تكون أيقونة للجمال العصري.